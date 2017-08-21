Агент Луана исключил переход своего клиента в "Спартак"

Жаир Канту Пейшото, агент форварда "Гремио" Луана Виейры, прокомментировал будущее своего клиента.

"Вопрос перехода Луана в "Спартак" почти закрыт. Практически точно он не перейдёт в московский клуб, могу сказать это с уверенностью в 95 процентов. Футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России и ждёт предложений от европейских грандов" - сказал агент.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Луану со стороны "Атлетико", однако "Гремио" опроверг наличие переговоров с "матрасниками". | http://soccernews.ru