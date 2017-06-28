Агент Луана, которым интересуется "Зенит": "Мой клиент очень хочет играть в России"

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Агент Луана, которым интересуется "Зенит": "Мой клиент очень хочет играть в России"Агент нападающего бразильского "Гремио" Луана Виейры Ролим Кармо рассказал о желании своего клиента перебраться в Россию.

"Луан - очень сильный молодой форвард, который здорово играет в атаке на фланге. Начал вызываться в сборную Бразилии, это хороший друг Жулиано, с которым они играли вместе в "Гремио". К тому же Луан очень хочет играть в России, его трансферная стоимость составит 23 млн евро", - цитирует Кармо Спорт день за днем.

Отметим, что Луаном интересуется питерский "Зенит".

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