Агент Луана рассказал о возможном трансфере своего клиента в "Спартак"

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Агент Луана рассказал о возможном трансфере своего клиента в "Спартак"

Жаир Канту Пейшото, являющийся агентом форварда "Гремио" Луана Виейры, поделился информацией о переговорах со "Спартаком".

"Спартак" и Луан достигли устной договоренности. Предварительный срок соглашения футболиста с клубом - четыре года. Сейчас представители "Гремио" ведут согласование по сумме трансфера.

Думаю, что на следующей неделе Луан присоединится к действующему чемпиону страны, если не возникнет сложностей" - приводят слова агента российские СМИ.

В этом году Луан сыграл 36 поединков и забил 14 голов.

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