Агент Луческу: "Мирча согласился возглавить "Динамо"

Аркадий Запорожану, агент Мирчи Луческу, сообщил, что его клиент готов стать тренером московского "Динамо".

"Пока переговоры приостановлены, но Мирча согласился возглавить "Динамо". Мы оповестили клуб и сейчас занимаются организационными вопросами", - заявил агент.

Напомним, что ранее "Динамо" отправило в отставку Дмитрия Хохлова. И.о. тренера назначили тренера молодежки Кирилла Новикова. После 12 туров "Динамо" занимает в РПЛ предпоследнее место.

Луческу с 2016 по 2017 год возглавлял "Зенит". Под его руководством клуб завоевал Суперкубок России.

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