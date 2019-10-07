Агент Луческу подтвердил информацию о контактах с "Динамо"

Агент Мирчи Луческу Аркадий Запорожану подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского "Динамо". Об этом сообщает Sport24.

"У нас был контакт с руководителями "Динамо", но не больше. Контракт пока не предлагали. Луческу хочет приехать в Москву, но когда - неизвестно.

Есть ли шансы, что он возглавит "Динамо"? Этот вопрос лучше задать руководителям клуба. Мне бы хотелось, чтобы он возглавил команду", - сказал агент.

В субботу, 5 октября, наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

Московский клуб занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 баллов в 12 турах.

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