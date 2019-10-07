Агент Луческу подтвердил информацию о контактах с "Динамо"
Агент Мирчи Луческу Аркадий Запорожану подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского "Динамо". Об этом сообщает Sport24.
"У нас был контакт с руководителями "Динамо", но не больше. Контракт пока не предлагали. Луческу хочет приехать в Москву, но когда - неизвестно.
Есть ли шансы, что он возглавит "Динамо"? Этот вопрос лучше задать руководителям клуба. Мне бы хотелось, чтобы он возглавил команду", - сказал агент.
В субботу, 5 октября, наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.
Московский клуб занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 баллов в 12 турах.
А еще: Луческу ждёт предложение от "Шахтёра" или "Динамо"| http://soccernews.ru
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|Уфа
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|Арсенал Тула
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|12
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|12
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|12
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