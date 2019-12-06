Агент Лукаку прокомментировал скандальную обложку нового номера Corriere dello Sport

Агент форварда Ромелу Лукаку Майкл Йормарк прокомментировал вызывающую обложку итальянского издания Corriere dello Sport. Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, издание анонсировало матч 14-го тура Серии А между "Ромой" и "Интером" обложкой с нападающим Ромелу Лукакой и защитником Крисом Смоллингом с заголовком "Черная пятница".

"Я в шоке, очень разочарован и недоумеваю. Corriere dello Sport не только не извинился, но и оправдывался. Это неуважительно и недопустимо. Это подпитывает всю проблему. Теперь такие организации, как Серия A, должны быть агрессивными", - сказал агент.

Матч "Интер" - "Рома" состоится завтра, 6 декабря, на стадионе "Джузеппе Меацца".

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