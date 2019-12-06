Агент Лукаку прокомментировал скандальную обложку нового номера Corriere dello Sport
Агент форварда Ромелу Лукаку Майкл Йормарк прокомментировал вызывающую обложку итальянского издания Corriere dello Sport. Об этом сообщает Football Italia.
Напомним, издание анонсировало матч 14-го тура Серии А между "Ромой" и "Интером" обложкой с нападающим Ромелу Лукакой и защитником Крисом Смоллингом с заголовком "Черная пятница".
"Я в шоке, очень разочарован и недоумеваю. Corriere dello Sport не только не извинился, но и оправдывался. Это неуважительно и недопустимо. Это подпитывает всю проблему. Теперь такие организации, как Серия A, должны быть агрессивными", - сказал агент.
Матч "Интер" - "Рома" состоится завтра, 6 декабря, на стадионе "Джузеппе Меацца".
А еще: Corriere dello Sport анонсировало матч "Интер" - "Рома" расистской обложкой | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Кальяри
|14
|28
|5
|Рома
|14
|28
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|14
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7