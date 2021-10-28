Агент Лукаку рассказал о возвращении игрока в "Челси"

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Агент Лукаку рассказал о возвращении игрока в "Челси"Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Федерико Пасторелло, агент бельгийского нападающего "Челси" Ромелу Лукаку, рассказал о переходе игрока в стан "синих".

"Я знал, что летнее трансферное окно будет важным для Лукаку. Три или четыре топ-клуба искали сильных нападающих, и на рынке их на всех не хватало.

В свой последний сезон в "Манчестер Юнайтед" Лукаку всегда держал "Челси" в уме. И "Реал", должен это признать. Это еще одна его мечта в плане того, как он представлял себе карьеру, но "Челси" всегда был его целью, 100 процентов.

"Челси" – любовь его детства, поэтому желание вернуться было всегда. Это был вопрос гордости", – сказал Федерико.

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