Агент Лукаку рассказал, почему игрок не перешел в "Ювентус"
Агент нападающего "Интера" Ромелу Лукаку Федерико Пасторелло назвал причину того, почему игрок не перешел в "Ювентус". Об этом сообщает Sky Sport Italia.
"Лукаку ходит в футболке "Интера" потому, что Пауло Дибала не смог перейти в "Манчестер Юнайтед". Ромелу всегда хотел играть в АПЛ, где его любили.
Он чувствовал поддержку болельщиков "Интера" в сравнении с отношением фанатов "Юве". Для "Интера" его трансфер должен был стать поворотной точкой начать победный цикл.
Конте сильно надавил на клуб, чтобы заполучить игрока", - сказал агент.
Лукаку перешел в "Интер" из "МЮ" летом 2024 года за 80 миллионов евро.
А еще: Лукаку рассказал, почему он решил перейти в "Интер", а не в "Ювентус" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16