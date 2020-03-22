Агент Лукаку рассказал, почему игрок не перешел в "Ювентус"

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Агент Лукаку рассказал, почему игрок не перешел в "Ювентус"

Агент нападающего "Интера" Ромелу Лукаку Федерико Пасторелло назвал причину того, почему игрок не перешел в "Ювентус". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Лукаку ходит в футболке "Интера" потому, что Пауло Дибала не смог перейти в "Манчестер Юнайтед". Ромелу всегда хотел играть в АПЛ, где его любили.

Он чувствовал поддержку болельщиков "Интера" в сравнении с отношением фанатов "Юве". Для "Интера" его трансфер должен был стать поворотной точкой начать победный цикл.

Конте сильно надавил на клуб, чтобы заполучить игрока", - сказал агент.

Лукаку перешел в "Интер" из "МЮ" летом 2024 года за 80 миллионов евро.

А еще: Лукаку рассказал, почему он решил перейти в "Интер", а не в "Ювентус" | http://soccernews.ru
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