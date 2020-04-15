Агент Лукаса Эрнандеса прокомментировал слухи об огромной зарплате игрока в "Баварии"

Мануэль Гарсия, агент французского защитника "Баварии" Лукаса Эрнандеса, прокоментировал информацию о том, что его клиент получает в немецком клубе 24 миллиона евро в год.

"Это полная ложь. Зарплата Лукаса составляет намного меньше. Быть может, его перепутали с кем-то другим. Или же кто-то пытается навредить Эрнандесу", - приводит слова Гарсии Goal.com.

По некоторым данным, именно из-за зарплаты Эрнандеса "Баварии" не удается продлить контракт с вратарем Мануэлем Нойером. Голкипер хочет получать не менее 20 миллионов евро в год, ссылаясь на зарплату француза.

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