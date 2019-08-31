Агент Лукаса Сантоса подтвердил скорый переход игрока в ЦСКА

Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос в ближайшее время станет игроком ЦСКА.

"Информация об аренде Сантоса в ЦСКА - правда. Вскоре мы вылетаем в Москву", - сказал агент игрока Фабиано Фара.

Ранее сообщалось, что армейцы арендуют бразильского хавбека до конца календарного года с опцией выкупа за 3 миллиона евро.

Также стоит отметить, что ЦСКА пытался приобрести Сантоса прошлой зимой, но не смог согласовать сумму сделки.

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