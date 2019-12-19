Агент Лукаса Сантоса рассказал, что ЦСКА не будет выкупать трансфер футболиста

Агент хавбека "Васко" Лукаса Сантоса сообщил, что футболист вернется в Бразилию этой зимой.

Напомним, игрок выступает в ЦСКА на правах аренды с лета 2019 года. Его соглашение с "армейцами" истекает в конце этого года.

По словам агента, московский клуб не стал выкупать трансфер футболиста, поэтому он продолжит играть в "Васко".

Ранее сообщалось, что ЦСКА, возможно, попытается купить 20-летнего бразильца в летнее трансферное окно.

За "армейцев" Сантос провел 4 матча, не отметившись, результативными действиями.

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