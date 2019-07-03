Агент Луки Джорджевича: "Игроком интересуются из Европы, в частности, из Англии"
Агент Луки Джорджевича Игор Глушевич рассказал возможен ли переход игрока в тульский "Арсенал", в котором он выступал в минувшем сезоне. Также представитель рассказал, есть ли предложения от других клубов. Об этом сообщает Sport24.
"Вариант возвращения Луки в "Арсенал" летом мы не рассматривали. Никаких переговоров не было. Подобный трансфер сейчас был невозможен, Джорджевичем интересуются из Европы, в частности, из Англии. Но у него еще год контракта с "Зенитом", и сезон, думаю, он начнет в петербургском клубе. А что будет дальше, покажет время", - рассказал Глушевич.
В минувшем сезоне 24-летний форвард выступал в тульском "Арсенале". На его счету в 9 голов и 6 ассистов в 26 матчах.
Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Динамо".
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