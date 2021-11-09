Агент Лунева допустил смену клуба

Теги байер леверкузенандрей лунев

Агент Лунева допустил смену клубаФото: инстаграм Лунева/Автор неизвестен

Антон Смирнов, представитель российского голкипера "Байера" Андрея Лунева, высказался о возможной смене клубной прописки вратаря.

"Андрей имеет трудовой договор и выполняет обязанности как работник "Байера". Интерес от клуба "Истанбул Башакшехир" есть, но мы не обсуждали условия с представителями или кем-то еще.

На данный момент у Андрея нет желания куда-то уходить, но это может и измениться через какое-то время. Надо обсуждать. В декабре состоится разговор с руководством "Байера". Представителям турецкого клуба я сказал то же самое, что футболист имеет трудовой договор.

Всегда, когда человек не выходит на поле, появляется желание играть. Надо будет разговаривать о том, как "Байер" рассчитывает на Андрея, как его видят в команде. Есть ли смысл менять обстановку и так далее.

Я нахожусь в постоянном контакте с руководством клуба: в целом, Андреем довольны. Однако, это одна история, играть - совершенно другая. Выходить на поле хочется всегда. Понятно, что он приходил в конкурентную среду, оказался в команде, где есть голкипер номер один, который еще и капитан.

Необходимо иметь четкое понимание, что будет дальше. Если ситуация не изменится, когда Андрей не играет, независимо от того, как будет выступать основной вратарь, наверняка встанет вопрос о смене клуба. Нет никакого смысла протирать штаны", – сказал Смирнов.

Лунев перешел в "Байер" прошедшим летом на правах свободного агента. До этого он выступал за "Зенит".

Также не пропустите: Стал известен главный фаворит в борьбе за Миранчука. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин вновь высказался по поводу отсутствия Дзюбы в сборной России

Карпин вновь высказался по поводу отсутствия Дзюбы в сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов