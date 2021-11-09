Агент Лунева допустил смену клуба
Фото: инстаграм Лунева/Автор неизвестен
Антон Смирнов, представитель российского голкипера "Байера" Андрея Лунева, высказался о возможной смене клубной прописки вратаря.
"Андрей имеет трудовой договор и выполняет обязанности как работник "Байера". Интерес от клуба "Истанбул Башакшехир" есть, но мы не обсуждали условия с представителями или кем-то еще.
На данный момент у Андрея нет желания куда-то уходить, но это может и измениться через какое-то время. Надо обсуждать. В декабре состоится разговор с руководством "Байера". Представителям турецкого клуба я сказал то же самое, что футболист имеет трудовой договор.
Всегда, когда человек не выходит на поле, появляется желание играть. Надо будет разговаривать о том, как "Байер" рассчитывает на Андрея, как его видят в команде. Есть ли смысл менять обстановку и так далее.
Я нахожусь в постоянном контакте с руководством клуба: в целом, Андреем довольны. Однако, это одна история, играть - совершенно другая. Выходить на поле хочется всегда. Понятно, что он приходил в конкурентную среду, оказался в команде, где есть голкипер номер один, который еще и капитан.
Необходимо иметь четкое понимание, что будет дальше. Если ситуация не изменится, когда Андрей не играет, независимо от того, как будет выступать основной вратарь, наверняка встанет вопрос о смене клуба. Нет никакого смысла протирать штаны", – сказал Смирнов.
Лунев перешел в "Байер" прошедшим летом на правах свободного агента. До этого он выступал за "Зенит".
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