Агент Лунева не исключил переезд Азмуна в Леверкузен уже зимой

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Агент Лунева не исключил переезд Азмуна в Леверкузен уже зимой

Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен

Представитель российского голкипера "Байера" Андрея Лунева Антон Смирнов не исключает варианта, при котором форвард "Зенита" Сердар Азмун перейдет в клуб из Леверкузена уже в январе. Напомним, что вчера "Байер" объявил о достижении соглашения с иранским форвардом о переходе следующим летом на правах свободного агента.

"Убежден, что вопрос по переходу Азмуна в "Байер" зимой со стороны немцев прорабатывается. Я бы даже сказал, что у меня есть такая информация.

"Байер" сделал главное – подписал Азмуна. А сейчас "Зенит" может стать сговорчивее. Нет никакого смысла держать в команде демотивированного игрока.

"Байер" ведет переговоры с "Зенитом", чтобы забрать иранца уже зимой", – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

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