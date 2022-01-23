Агент Лунева не исключил переезд Азмуна в Леверкузен уже зимой
Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен
Представитель российского голкипера "Байера" Андрея Лунева Антон Смирнов не исключает варианта, при котором форвард "Зенита" Сердар Азмун перейдет в клуб из Леверкузена уже в январе. Напомним, что вчера "Байер" объявил о достижении соглашения с иранским форвардом о переходе следующим летом на правах свободного агента.
"Убежден, что вопрос по переходу Азмуна в "Байер" зимой со стороны немцев прорабатывается. Я бы даже сказал, что у меня есть такая информация.
"Байер" сделал главное – подписал Азмуна. А сейчас "Зенит" может стать сговорчивее. Нет никакого смысла держать в команде демотивированного игрока.
"Байер" ведет переговоры с "Зенитом", чтобы забрать иранца уже зимой", – написал Смирнов в своем телеграм-канале.
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