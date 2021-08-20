Агент Лунева отреагировал на новость о предложении вернуться в "Зенит"

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Агент Лунева отреагировал на новость о предложении вернуться в "Зенит"

Фото инстаграм Андрея Лунева

Антон Смирнов, агент вратаря "Байера" Андрея Лунева, отказался от комментариев касательно появившейся информации о желании "Зенита" вернуть его клиента.

"Я не буду комментировать, было ли такое предложение, или нет. Обратитесь к "Зениту". Отвечу так: если смоделировать ситуацию, что такое предложение было, то опять же при её моделировании футболист отказался. У Андрея Лунева сейчас двухлетний контракт с "Байером", - сказал агент.

Лунев выступал за "Зенит" на протяжении четырёх сезонов, а после истечения срока контракта ушел в "Байер" на правах свободного агента.

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