Агент Лунева рассказал о положении вратаря в "Байере"
Фото: инстаграм Лунева/Автор неизвестен
Антон Смирнов, агент российского голкипера "Байера" Андрея Лунева рассказал о положении футболиста в немецком клубе.
"Андрей остается в "Байере". Им довольны во всех отношениях: работой, поведением и всем остальным. В нем заинтересованы, и вопрос аренды обсуждаться не может. Как минимум до конца сезона он остается в клубе.
Игрой в Будапеште тоже очень довольны. Будем надеяться, что у него будет больше шансов, чтобы проявить себя", – сказал Смирнов после встречи со спортивным директором "Байера" Симоном Рольфесом.
Напомним, что Лунев стал футболистом "Байера" на правах свободного агента летом 2021 года, однако совершить дебют за клуб сумел лишь в декабре, в матче 6-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем" (0:1).
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