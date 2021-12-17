Агент Лунева рассказал о положении вратаря в "Байере"

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Агент Лунева рассказал о положении вратаря в "Байере"Фото: инстаграм Лунева/Автор неизвестен

Антон Смирнов, агент российского голкипера "Байера" Андрея Лунева рассказал о положении футболиста в немецком клубе.

"Андрей остается в "Байере". Им довольны во всех отношениях: работой, поведением и всем остальным. В нем заинтересованы, и вопрос аренды обсуждаться не может. Как минимум до конца сезона он остается в клубе.

Игрой в Будапеште тоже очень довольны. Будем надеяться, что у него будет больше шансов, чтобы проявить себя", – сказал Смирнов после встречи со спортивным директором "Байера" Симоном Рольфесом.

Напомним, что Лунев стал футболистом "Байера" на правах свободного агента летом 2021 года, однако совершить дебют за клуб сумел лишь в декабре, в матче 6-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем" (0:1).

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