Агент Лунева высказался о возможном переходе игрока в "Спартак"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Антон Смирнов, агент российского голкипера Андрея Лунева, который стал игроком "Байера" на правах свободного агента, рассказал о том, была ли возможность у его клиента перейти в "Спартак".

"Даже в "Спартак" предлагали на определенном этапе. Это было придуманное предложение, а мы предпочитаем прямые отношения.

Мы не рассматривали Россию вообще. Такого посыла от Андрея не было – либо "Зенит", либо никто другой. Андрей не допускал переход в "Спартак".

Я связался со спортивным директором красно-белых Поповым сразу же после того, как один из агентов написал, что может устроить вариант со "Спартаком".

Он мне не подтвердил информацию и сказал, что у них ситуация по вратарям достаточно стабильная. Сказал, что они не проявляют интереса к Андрею, но, если ситуация изменится, они свяжутся.

Я специально связался со "Спартаком", чтобы вывести на чистую воду агента и прояснить ситуацию", – сказал Смирнов.

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