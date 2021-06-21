Агент Лунева жестко раскритиковал "Зенит"

Фото: фанатский инстаграм Андрея Лунева/Автор неизвестен

Антон Смирнов, представитель вратаря "Зенита" Андрея Лунева, подверг жесткой критике петербургский клуб, который не продлил контракт с его подопечным.

"Когда ты заинтересован в игроке, который у тебя номер один на текущий момент, ты, наверное, пытаешься продлить с ним отношения раньше, а не дожидаешься 9 дней до окончания контракта. Сегодня 21-е, а контракт заканчивается 30-го. Семак подходил и спрашивал: "Что у тебя с контрактом?" Ответ был всегда: "Нет, не подписан, не продлен". Он говорил: "Непорядок, надо решить вопрос". В итоге он не решался, дотянули до последнего, но это вообще в стилистике "Зенита" в целом. Что, на мой взгляд, неправильно.

Что касается Медведева (Генеральный директор "Зенита". - Прим. Soccernews), то я не считаю его говном. Он с нами встречался, разговор был конструктивный. Пусть и не комфортный в плане отстаивания своих позиций, но он был конструктивный, раз мы три часа прообщались и не послали друг друга нахер.

Я очень люблю Питер и очень люблю "Зенит", но тот самый, олдскульный, в котором играли свои воспитанники. Местные питерские ребята, которые бились за город, за стрелку, за "Зенит". Я ненавижу нынешний "Зенит", – сказал Смирнов в телеграм-чате #вЗените.

29-летний Лунев выступает за "Зенит" с 2017 года. Всего он провел за клуб из Санкт-Петербурга 118 матчей во всех турнирах и пропустил 100 голов. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга истекает 30 июня 2021 года. Таким образом, через несколько дней голкипер может покинуть клуб в статусе свободного агента.

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