Агент Лунина назвал клубы, которые проявляют наиболее предметный интерес к его клиенту
Ираклий Хведелиани, агент вратаря "Зари" Андрея Лунина, назвал клубы, которые проявляют наиболее предметный интерес к его клиенту.
"Луниным интересуются несколько команд из Италии, Австрии и Англии. Знаю, что ранее интересовался "Ювентус", но сейчас уже нет. Теперь наиболее в нём заинтересованы "Интер" и "Лестер". Не знаю, интересуются ли им "Наполи" и "Рома", я об этом услышал тоже из СМИ. Однако не исключаю, что эти клубы тоже будут готовы бороться за Андрея" - сказал агент.
Ранее сообщалось, что "Интер" близок к приобретению Лунина за шесть миллионов евро. При этом после оформления трансфера "нерадзурри" намерены отдать украинского голкипера в аренду в "Сампдорию", "Болонью" или "Дженоа".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|32
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21