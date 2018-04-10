Агент Лунина назвал клубы, которые проявляют наиболее предметный интерес к его клиенту

Ираклий Хведелиани, агент вратаря "Зари" Андрея Лунина, назвал клубы, которые проявляют наиболее предметный интерес к его клиенту.

"Луниным интересуются несколько команд из Италии, Австрии и Англии. Знаю, что ранее интересовался "Ювентус", но сейчас уже нет. Теперь наиболее в нём заинтересованы "Интер" и "Лестер". Не знаю, интересуются ли им "Наполи" и "Рома", я об этом услышал тоже из СМИ. Однако не исключаю, что эти клубы тоже будут готовы бороться за Андрея" - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "Интер" близок к приобретению Лунина за шесть миллионов евро. При этом после оформления трансфера "нерадзурри" намерены отдать украинского голкипера в аренду в "Сампдорию", "Болонью" или "Дженоа".

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