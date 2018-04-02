Агент Лунина подтвердил интерес со стороны четырёх европейских клубов
Иракли Хведелиани, агент вратаря "Зари" Андрея Лунина, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны четырёх европейских клубов.
"Мы не получали официальных предложений от "Интера" или других клубов. Многие им интересуются. "Интер", "Ювентус", "Ред Булл Зальцбург", "Лестер", но до конкретики пока не дошло. У Андрея богатый опыт для его возраста. Он успел дебютировать за сборную, играет в Лиге Европы. Время покажет, что будет дальше" - сказал агент.
В этом сезоне 19-летний Лунин сыграл за "Зарю" 29 матчей, в которых пропустил 41 гол.
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