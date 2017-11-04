Агент Маццарри: "Вальтер хочет работать с клубами, которые могут бороться за трофеи"

Представитель экс-наставника "Наполи" Вальтера Маццарри рассказал, в каких клубах хочет работать его клиент.

"Вальтер очень спокоен и хочет внимательно рассмотреть каждое предложение, которое ему поступит. Никакой спешки нету. Для Маццарри очень важны амбиции клуба, который хочет с ним сотрудничать, никакой географической предрасположенности нет, исключительно спортивный интерес. Иными словами, Вальтер Маццарри хочет работать с клубами, которые могут бороться за трофеи" - приводит слова агента Football Italia.

Последним местом работы Маццарри был "Уотфорд", который он покинул прошедшим летом.

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