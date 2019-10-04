Агент Магнуссона рассказал о состоянии здоровья футболиста

Агент игрока ЦСКА Хедура Магнуссона рассказал, как чувствует себя футболист. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что во вчерашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом" (0:2) защитник получил травму.

"Пока точно никаких новостей нет по состоянию Магнуссона. Он вывихнул лодыжку, ждем рентген", - сказал агент.

Отметим, что 26-летний защитник провел на поле все 90 минут, но в раздевалку уходил, опираясь на костыль.

Пока неизвестно, будет ли футболист участвовать в матче 12-го тура РПЛ с "Ростовом", который состоится 6 октября.

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