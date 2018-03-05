Агент: "Максимович поможет "Спартаку"

Теги локомотив москваспартак москваникола максимович

Агент: "Максимович поможет "Спартаку"Известный футбольный агент Вадим Сафонов оценил выступление новоиспеченного защитника "Спартака" Николы Максимовича в московском дерби против "Локомотива".

"Раз его команда не пропустила, значит, дебют удался. Видно, что этот защитник прошел школу итальянского чемпионата. Понимание игры, тактическая выучка, характер, бойцовские качества - все это у Максимовича определенно есть. Правда, мне показалось, что на фоне остальных игроков серб слишком часто терял равновесие. Наверное, неправильно подобрал шипы к бутсам. По одному матчу, конечно, рано делать выводы. Но есть ощущение, что "Спартаку" Максимович поможет", - цитирует Сафонова bobsoccer.ru.

Напомним, стало известно, когда "Спартак" сыграет перенесенный матч кубка против "Крыльев Советов". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Краснодар 21 39
3 Спартак Москва 21 38
4 ЦСКА Москва 21 38
5 Зенит Санкт-Петербург 21 38
6 Уфа 21 28
7 Арсенал Тула 21 28
8 Ахмат 21 26
9 Ростов 21 25
10 Урал 21 25
11 Рубин 21 24
12 Тосно 21 23
13 Динамо Москва 21 23
14 Амкар 21 22
15 Анжи 21 20
16 СКА Хабаровск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов