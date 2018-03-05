Агент: "Максимович поможет "Спартаку"

Известный футбольный агент Вадим Сафонов оценил выступление новоиспеченного защитника "Спартака" Николы Максимовича в московском дерби против "Локомотива".

"Раз его команда не пропустила, значит, дебют удался. Видно, что этот защитник прошел школу итальянского чемпионата. Понимание игры, тактическая выучка, характер, бойцовские качества - все это у Максимовича определенно есть. Правда, мне показалось, что на фоне остальных игроков серб слишком часто терял равновесие. Наверное, неправильно подобрал шипы к бутсам. По одному матчу, конечно, рано делать выводы. Но есть ощущение, что "Спартаку" Максимович поможет", - цитирует Сафонова bobsoccer.ru.

Напомним, стало известно, когда "Спартак" сыграет перенесенный матч кубка против "Крыльев Советов". | soccernews.ru