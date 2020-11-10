Агент Малиновского опроверг интерес "Интера" к его клиенту

Агент хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского высказался по поводу информации о том, что в игроке заинтересован "Интер".



Ранее сообщалось, что миланский клуб хочет приобрести игрока на место полузащитника Кристиана Эриксена, который, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно.



"В последнее время много чего читал в прессе. Не знаю, контактировал ли "Интер" с "Аталантой", но я не говорил с миланцами.



Руслан счастлив быть в "Аталанте", он является частью проекта и показывает хорошую игру, не думая о других клубах", - цитирует агента FCInter1908.it.

В нынешнем сезоне 27-летний Малиновский провел за "Аталанту" девять матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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