Агент Малкома: "Не было никакого расизма. Всё это желтуха"

Луис Фернандо Гарсия, агент новичка "Зенита" Малкома, отреагировал на публикации в СМИ, согласно которым фанаты "сине-бело-голубых" не хотят видеть в команде его клиента из-за цвета кожи.

"Не было никакого расизма. Никто не заметил его проявлений на стадионе. Всё это желтуха. Фанаты аплодировали Малкому", - сказал агент.

"Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

22-летний бразилец подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.

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