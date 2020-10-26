Агент Малкома рассказал, как проходит процесс восстановления игрока
Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского нападающего петербургского "Зенита" Малкома, рассказал, как проходит процесс восстановления игрока после травмы.
"Пока у нас нет точной даты возвращения Малкома, но он находится на завершающей стадии восстановления", - приводит слова Гарсии "Р-Спорт".
В нынешнем сезоне 23-летний Малком провел за "Зенит" 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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