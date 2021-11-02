Агент Малкома рассказал о состоянии игрока перед матчем с "Ювентусом"

Фото: инстаграм Малкома/Автор неизвестен

Луис Фернандо Гарсия, представитель бразильского хавбека "Зенита" Малкома, поделился информацией о состоянии футболиста перед игрой с туринским "Ювентусом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Малком полностью восстановился, поэтому сегодня есть шансы увидеть его на поле", – сказал Фернандо Гарсия.

В нынешнем сезоне 8 матчей в РПЛ, в которых забил два гола и отдал 4 результативные передачи.

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