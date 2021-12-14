Агент Малкома рассказал о травме игрока

Фото: инстаграм Малкома/Автор неизвестен

Луис Фернандо Гарсия, представитель бразильского полузащитника "Зенита" Малкома, поделился деталями травмы футболиста.

Напомним, что Малком повредил связки голеностопа в матче с московским "Динамо" (1:1) в 18-м туре РПЛ.

"Ничего критичного. Травма не настолько серьезная, он точно будет готов к возобновлению чемпионата", – сказал Гарсия.

В 13 матчах текущей кампании РПЛ Малком забил три гола и отдал 6 голевых передач.

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