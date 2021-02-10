Агент Малкома заявил, что у игрока нет травмы

Агент нападающего питерского "Зенита" Малкома, Луис Фернандо Гарсия, опроверг слухи об очередной травме футболиста после контрольной игры со сборной Иордании (1:0).

Как сообщалось ранее, бразилец покинул поле в начале второго тайма матча из-за повреждения. Как заявил представитель игрока, форвард смог избежать серьезной травмы.