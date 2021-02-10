Агент Малкома заявил, что у игрока нет травмы

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Агент Малкома заявил, что у игрока нет травмыАгент нападающего питерского "Зенита" Малкома, Луис Фернандо Гарсия, опроверг слухи об очередной травме футболиста после контрольной игры со сборной Иордании (1:0).

Как сообщалось ранее, бразилец покинул поле в начале второго тайма матча из-за повреждения. Как заявил представитель игрока, форвард смог избежать серьезной травмы.

"Нет, у него нет травмы. У Малкома все хорошо", – цитирует Фернандо Гарсия "СЭ".

Напомним, Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" в августе 2019 года, почти сразу он получил травму бедра, которая оставила его без футбола на полгода.

В текущем сезоне футболист выходил на поле в 15 матчах РПЛ. В его активе 1 гол и 1 результативная передача.

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