Агент Малкома заявил, что у игрока нет травмы
Агент нападающего питерского "Зенита" Малкома, Луис Фернандо Гарсия, опроверг слухи об очередной травме футболиста после контрольной игры со сборной Иордании (1:0).
Как сообщалось ранее, бразилец покинул поле в начале второго тайма матча из-за повреждения. Как заявил представитель игрока, форвард смог избежать серьезной травмы.
"Нет, у него нет травмы. У Малкома все хорошо", – цитирует Фернандо Гарсия "СЭ".
Напомним, Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" в августе 2019 года, почти сразу он получил травму бедра, которая оставила его без футбола на полгода.
В текущем сезоне футболист выходил на поле в 15 матчах РПЛ. В его активе 1 гол и 1 результативная передача.
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