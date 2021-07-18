Агент Мамманы допустил возвращение игрока в "Сочи"

Фото: инстаграм Мамманы/Автор неизвестен

Эрнан Регера, представитель аргентинского защитника "Зенита" Эмануэля Мамманы, допустил возвращение игрока в "Сочи", где он играл в прошедшем сезоне на правах аренды.

"Есть вероятность возвращения Эмануэля в "Сочи", однако пока рано говорить о самом факте перехода", — сказал Регера Sport24.

Напомним, что Маммана перешел в "Зенит" из французского "Лиона" в 2017 году.

В прошлом сезоне аргентинец сыграл 18 матчей за "Сочи" в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Также не пропустите: Сульшер высказался о трансфере Санчо в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru