Агент Мамманы подтвердил скорый переход своего клиента в "Зенит"

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Агент Мамманы подтвердил скорый переход своего клиента в "Зенит"

Защитник "Лиона" Эмануэль Маммана в ближайшее время станет игроком питерского "Зенита".

"Да, это действительно так, мы очень близки к тому, чтобы подписать контракт, но пока он не подписан. Возможно, это произойдёт в понедельник или вторник. О деталях я пока говорить не могу" - сказал агент аргентинского бека Эрнан Регера.

21-летний Маммана выступал за "Лион" с лета 2016 года, сыграл 24 матча и забил 1 гол. 

Не пропустите: Маммана в шаге от перехода в "Зенит". | http://soccernews.ru

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