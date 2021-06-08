Агент Мамманы высказался о возможном уходе игрока из "Зенита"

Фото: твиттер Мамманы/Автор неизвестен

Эрнан Регера, агент защитника "Зенита" Эммануэля Мамманы, отреагировал на слухи, что его клиент покинет клуб летом.

"Контракт Эммануэля с "Зенитом" истекает через год... У меня нет никакой информации об его уходе из клуба этим летом", - приводит слова агента "Спорт-Экспресс".

Прошедший сезон Маммана провел в аренде в "Сочи", где сыграл 19 матчей и отметился одной голевой передачей.

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