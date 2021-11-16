Агент Мампасси отрицает наличие договорённости с "Локомотивом"

Фото инстаграм Марка Мампасси

Вадим Шаблий, агент центрального защитника "Шахтёра" Марка Мампасси, дал комментарии по поводу возможного перехода своего клиента в клуб РПЛ.

"Пока ничего конкретного сказать не могу. Журналисты неправильно интерпретировали слова его матери про "Локомотив". Она говорила: "Если договоримся и подпишем". То есть "Локомотив" есть в числе клубов, которые интересуются Марком. А журналисты написали, что он уже переходит. Другие клубы называть не буду, просто в прессе уже засветили "Локомотив".

Мы разговариваем со многими клубами. На сегодня официально его переход ещё не состоялся. Марк хочет играть там, где у него будут перспективы и на него будут рассчитывать. "Шахтёр" рассматривает предложения. Их позиция будет ясна, если поступит предложение, которое их убедит. О цифрах я не могу говорить, но, может, заплатят и больше, чем 4 миллиона евро", - сказал агент.

Рыночная стоимость Мампасси оценивается в 200 тысяч евро. Украинец в текущем сезоне выступает за "Мариуполь" на правах аренды.

Ранее Шаблий сообщал об интересе к 18-летнему футболисту со стороны четырёх российских топ-клубов. Предположительно, речь идёт о "Локомотиве", "Зените", "Динамо" и "Спартаке".

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