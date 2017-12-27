Агент: "Манчини проявит слабость если уйдет в "Милан"

Известный агент Арсен Минасов высказался о возможном уходе главного тренера питерского "Зенита" Роберто Манчини в итальянский "Милан".

"Как будет выглядеть уход Манчини? Все зависит от договора, который он подписывал с "Зенитом". Если договор не позволяет этого, то он никуда не уйдет, даже если захочет. Если он будет инициатором ухода, то, считаю, что чисто по-мужски, это слабость. Я не говорю уже о каких-то профессиональных моментах, но по-мужски это очень слабый поступок. Бросать команду в той ситуации, в которой она сейчас находится, когда есть задачи, которые надо выполнять... Я не думаю, что это очень хорошо для имиджа Манчини. Ведь об этом узнает весь футбольный мир", - цитирует Минасова Спорт уик-энд.

Напомним, о возможном уходе Манчини из "Зенита" также высказался Сафонов. | soccernews.ru