Агент: "Манчини заинтересован в подписании Каллегари"

Агент полузащитника французского ПСЖ Лоренцо Каллегари Алессандро Канови рассказал о ситуации с возможным переходом своего клиента в питерский "Зенит".

" На данный момент мы ожидаем от "Зенита" информации по возможной сделке. Однако на данный момент нет ничего нового. Я могу только сказать, что подписать Лоренцо хочет Роберто Манчини ", - цитирует Канови SportsDaily.

Напомним, Молло остается в "Зените". | soccernews.ru