Агент: "Манчини заинтересован в подписании Каллегари"

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Агент: "Манчини заинтересован в подписании Каллегари"Агент полузащитника французского ПСЖ Лоренцо Каллегари Алессандро Канови рассказал о ситуации с возможным переходом своего клиента в питерский "Зенит".

"На данный момент мы ожидаем от "Зенита" информации по возможной сделке. Однако на данный момент нет ничего нового. Я могу только сказать, что подписать Лоренцо хочет Роберто Манчини", - цитирует Канови SportsDaily.

Напомним, Молло остается в "Зените". | soccernews.ru

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