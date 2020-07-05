Агент Манджукича отрицает переговоры с "Локомотивом"

Иван Цветкович, агент Марио Манджукича, отреагировал на слухи о том, что он ведет переговоры с "Локомотивом" о переходе своего клиента.

"Это неправда. Марио только стал свободным агентом, поэтому я не хочу спекулировать по поводу его будущего. Могу только сказать, что Марио точно не завершит карьеру", - приводит слова агента "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Манджукич разорвал соглашение с "Аль-Духаилем". В услугах хорвата заинтересованы "Беневенто" и "Милан".

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