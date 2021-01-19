Агент Манджукича прокомментировал информацию о переговорах с ЦСКА и "Спартаком"
Иван Цветкович, агент хорватского новичка "Милана" Марио Манджукича, опроверг информацию о том, что он вел переговоры с московскими клубами ЦСКА и "Спартак".
"Все, что у нас было из России – это "Локомотив" во время летнего трансферного окна. На этом все", – приводит слова Цветковича "Спорт-Экспресс".
34-летний Манджукич перешел в "Милан" в статусе свободного агента и подписал с итальянским клубом контракт до лета 2021 года. Ранее форвард выступал за "Марсонию", "Загреб", "Динамо" Загреб, "Вольфсбург", "Баварию", "Атлетико", "Ювентус" и "Аль-Духаиль". За сборную Хорватии сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17