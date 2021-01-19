Агент Манджукича прокомментировал информацию о переговорах с ЦСКА и "Спартаком"

Иван Цветкович, агент хорватского новичка "Милана" Марио Манджукича, опроверг информацию о том, что он вел переговоры с московскими клубами ЦСКА и "Спартак".

"Все, что у нас было из России – это "Локомотив" во время летнего трансферного окна. На этом все", – приводит слова Цветковича "Спорт-Экспресс".

34-летний Манджукич перешел в "Милан" в статусе свободного агента и подписал с итальянским клубом контракт до лета 2021 года. Ранее форвард выступал за "Марсонию", "Загреб", "Динамо" Загреб, "Вольфсбург", "Баварию", "Атлетико", "Ювентус" и "Аль-Духаиль". За сборную Хорватии сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.

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