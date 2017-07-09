Агент Маноласа считает, что его клиент неправильно обошелся с "Зенитом"

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Агент Маноласа считает, что его клиент неправильно обошелся с "Зенитом"Агент защитника итальянской "Ромы" Костаса Маноласа Иоаннис Евангелопулос прокомментировал поступок своего клиента, который не явился на медосмотр в питерский "Зенит".

"Зенит"? Я бы предпочел не комментировать сложившуюся ситуацию с петербуржцами. Я хочу сказать, что это было решение игрока, но я не считаю его правильным", - приводит слова Евангелопулоса Tuttomercatoweb.

Напомним, зарплата Кайо в "Зените" составит 2,4 миллиона евро в год. | soccernews.ru

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