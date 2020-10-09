Агент Маньяков анонсировал "трансферную бомбу" от "Спартака"

Известный футбольный агент Александр Маньяков признался, что московский "Спартак" в ближайшее время провернёт громкий трансфер.

"Рванёт ли трансферная бомба в РПЛ до 17 октября? Обязательно! В "Спартаке". Клуб усиленно работает над покупкой правого защитника высокого уровня. После того, как в Европе трансферное окно закрылось, цены на футболистов упали раза в два. Если летом за игрока просили 10 миллионов, то сейчас можно сторговаться за 5-6", - сказал агент в интервью "СЭ".

В последнее время "красно-белых" связывают с подписанием Виктора Мозеса ("Челси"), Кико Фемении ("Уотфорд"), Юссуфа Сабали ("Бордо"), Фабьена Сантонза ("Метц"), Томаша Тавареша ("Бенфика"), Сержа Орье ("Тоттенхэм") и Эльсеида Хюсая ("Наполи").

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