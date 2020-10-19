Агент Маньяков назвал двух игроков "Ростова", которые следующими покинут клуб
Известный футбольный агент Александр Маньяков поделился мыслями о трансферной политике "Ростова".
"Руководители хорошо понимают, что бороться с богатейшими клубами РПЛ, помимо финансов обладающих мощной административной поддержкой, шансов нет. А зацепиться за Лигу Европы и подсветить игроков вполне реально. В клубе существует определённая бизнес-модель. Одна из основ - доверие молодым россиянам и европейцам, на которых есть спрос. И мы видим, что это работает - этим летом не было ни одной продажи меньше чем за 1,5 миллиона евро.
Там давно сложилась благоприятная атмосфера для роста. Да и с Карпиным многие хотят поработать. Он умеет раскрывать перспективных ребят и реанимировать уже известных игроков. Ещё у руководителей хорошие отношения с агентами из Европы, которые привозят классных молодых футболистов. При этом они хотят продавать их не только в российские топ-клубы, но и за рубеж. Уже был Баштуш (в "Лацио"), вот случился Шомуродов (в "Дженоа"). Думаю, следующие - Норманн и Хаджикадунич", - сказал Маньяков.
В минувшее трансферное окно "Ростов" заработал на продаже футболистов более 18 миллионов евро, а потратил на покупку новых игроков всего 8,12 миллиона.
Не пропустите: "Ростов" разгромил "Ахмат" и вышел на пятое место в РПЛ. | http://soccernews.ru
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