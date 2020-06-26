Агент Маньяков опроверг интерес ЦСКА к поляку Плахете

Известный футбольный агент Александр Маньяков дал комментарии по поводу появившихся слухов о возможном переходе в ЦСКА полузащитника "Шленска" Пшемыслава Плахеты.

"ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт. Пшемыслав Плахета - неплохой футболист, заслуживающий внимания. Молодой, 22 года, игрок польской молодёжки, один из лидеров "Шленска" (7 голов и 5 ассистов в 31 матче), идущего на четвертом месте в Экстраклассе. Насколько мне известно из общения с клубом, ЦСКА полузащитника не ищет, хоть в недавнем интервью Виктор Гончаренко говорил об обратном. Насколько я знаю, только одна позиция требует укрепления. И это не позиция Плахеты. Польские коллеги рассказали, что кто-то завёл твиттер-аккаунт, через который и вбросили информацию про Плахету. Она не имеет ничего общего с реальностью. Сначала это вызвало какой-то интерес, а скоро сойдёт на нет", - написал агент в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что армейцы могут заплатить за 22-летнего поляка 2,7 миллиона евро, а самому футболисту предлагают контракт на четыре года.

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