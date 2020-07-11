Агент Маньяков рассказал о позиции Дзюбы касательно возможного перехода в "Фенербахче"

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Агент Маньяков рассказал о позиции Дзюбы касательно возможного перехода в "Фенербахче"

Футбольный агент Александр Маньяков отреагировал на слухи о том, что "Фенербахче" хочет подписать нападающего "Зенита" Артема Дзюбу.

"Верю в то, что "Фенербахче" заинтересован в Артеме, однако он не собирается переезжать в Турцию. Дзюба хочет остаться в "Зените". Стороны практически договорились о продлении контракта", - заявил агент.

Действующее соглашение Дзюбы с "Зенитом" истекает в конце этого сезона.

В текущем сезоне на счету Дзюбы 18 голов и 16 ассистов в 33 матчах.

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