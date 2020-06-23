Агент Маньяков рассказал об интересе к Миранчуку и Баринову со стороны зарубежных клубов

Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что несколько зарубежных клубов проявляют интерес к полузащитникам московского "Локомотива" Алексею Миранчуку и Дмитрию Баринову.

"Я точно знаю, что к Алексею Миранчуку проявляют интерес. В Италии есть варианты от трех клубов, в Испании — от двух.

Другим российским футболистом "Локомотива", который может уехать в Европу, является Дмитрий Баринов. Им серьезно интересуются клубы из Германии", — написал Маньяков в своем Telegram-канале.

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. На счету 23-летнего Баринова два забитых мяча в 23 поединках.

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