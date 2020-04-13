Агент Маньяков высказался о переходе Кокорина в "Сочи"
Футбольный агент Александр Маньяков высказался о трансфере форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи" этой зимой.
"Здесь, наверное, большие политические игры. Это не в плоскости футбола и не в плоскости взаимоотношений агент-футболист.
Продолжают ли его воспитывать? Я не могу сказать, продолжают ли его воспитывать. Разные слухи ходят, в том числе такие.
Мне кажется, что сейчас Саша в своей команде достаточно неплохо смотрится, про него опять стали говорить: он выглядит шикарно", - сказал Маньяков.
Кокорин в феврале перешёл в "Сочи" на правах аренды, забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах, его признали лучшим игроком РПЛ в марте.
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