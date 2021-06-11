Агент Мариано прокомментировал слухи об интересе "Краснодара" к игроку

Фото: инстаграм Мариано/Автор неизвестен

Альваро Торрес, агент форварда мадридского "Реала" Мариано Диаса, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны "Краснодара".

Напомним, что ранее сайт Fichajes.com сообщил, что российский клуб готов предложить за футболиста 20 миллионов евро.

"Эта информация не соответствует действительности. Со мной из "Краснодара" никто не контактировал по Мариано", – сказал Торрес.

Напомним, что Мариано перешел в "Реал" из "Бадалоны" в октябре 2011 года за 40 тысяч евро. Летом 2017 года мадридцы продали игрока в "Лион" за 8 млн евро, но спустя сезон выкупили обратно за 21,5 млн.

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