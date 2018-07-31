Агент Марио Фернандеса дал чёткий ответ относительно будущего игрока

Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, дал чёткий ответ относительно будущего своего клиента.

"Марио не покинет ЦСКА. Это его желание, он никуда не уходит" - сказал агент.

Напомним, что на 27-летнего Фернандеса претендуют "Атлетико" и "Наполи".

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