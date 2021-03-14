Агент Марио Фернандеса оценил шансы футболиста сыграть с "Зенитом"

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Агент Марио Фернандеса оценил шансы футболиста сыграть с "Зенитом"

Жорже Машадо, агент защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал, что его подопечный может сыграть в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом". Фернандес получил травму головы в поединка 22-го тура с тульским "Арсеналом" (1:2) и был заменен в середине первого тайма.

"Марио не потребуются дополнительные медосмотры, с ним все хорошо. Скорее всего, он сможет сыграть против "Зенита", - приводит слова Машадо Sport24.

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 17 марта в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Начало встречи в 20:00 мск.

В нынешнем сезоне 30-летний Фернандес провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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