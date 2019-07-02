Агент Марио Фернандеса заявил, что футболист останется в ЦСКА

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Агент Марио Фернандеса заявил, что футболист останется в ЦСКА

Агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машаду сказал, что его клиент этим летом не планирует покидать команду. Об этом сообщает Sport24.ru

"В летнее трансферное окно Фернандес не покинет команду. Он остается", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что в 28-летнем игроке заинтересован мадридский "Атлетико", однако резидент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что футболист не продается. 

28-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Всего за московский клуб он провел 236 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 41 результативную передачу. В составе армейцев Фернандес трижды становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок России, а также трижды становился обладателем Суперкубка страны. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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