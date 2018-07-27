Агент Марко Трабукки спрогнозировал исход чемпионской гонки в РФПЛ сезона 2018/2019

Известный итальянский агент Марко Трабукки спрогнозировал исход чемпионской гонки в российской Премьер-Лиге сезона 2018/2019.

Так, в своем твиттере он представил верхушку турнирной таблицы чемпионата по его окончанию в следующем виде:

1. "Локомотив"

2. "Спартак"

3. "Зенит"

4. "Краснодар"

5. ЦСКА

Лучшими же бомбардирами первенства Трабукки видит Федора Смолова и Луиса Адриано.

Напомним, Кечинов спрогнозировал итоговый результат матча за Суперкубок России. | soccernews.ru