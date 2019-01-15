Агент Маркоса Акуньи подтвердил интерес со стороны "Зенита"

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Агент Маркоса Акуньи подтвердил интерес со стороны "Зенита"

Пабло Дель Рио, агент защитника лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акуньи, прокомментировал слухи, сватающие его клиента в "Зенит".

По словам представителя 27-летнего аргентинца, питерский клуб действительно заинтересован в подписании латиноамериканского фулбека.

"Могу подтвердить, что есть клубы, заинтересованные в Aкунье. Некоторые из них уже сделали конкретные предложения, но я предпочитаю не углубляться в подробности и быть осторожным, пока переговоры не завершены. Впрочем, не секрет, что "Зенит" - один из претендующих клубов" - сказал агент.

В текущем сезоне Акунья сыграл за "Спортинг" 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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