Агент Маркоса Акуньи подтвердил интерес со стороны "Зенита"
Пабло Дель Рио, агент защитника лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акуньи, прокомментировал слухи, сватающие его клиента в "Зенит".
По словам представителя 27-летнего аргентинца, питерский клуб действительно заинтересован в подписании латиноамериканского фулбека.
"Могу подтвердить, что есть клубы, заинтересованные в Aкунье. Некоторые из них уже сделали конкретные предложения, но я предпочитаю не углубляться в подробности и быть осторожным, пока переговоры не завершены. Впрочем, не секрет, что "Зенит" - один из претендующих клубов" - сказал агент.
В текущем сезоне Акунья сыграл за "Спортинг" 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30